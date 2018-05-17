FOTO: Bufera Juventus. Sui muri dello Stadium affissi i 36 scudetti

Farà discutere il tweet che pochi minuti fa ha pubblicato la Juventus. "Anche quest'anno l'Allianz Stadium ha completato l'aggiornamento", scrive il club bianconero che nel conteggio degli Scudetti vi...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2018 16:31

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