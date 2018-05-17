FOTO: Bufera Juventus. Sui muri dello Stadium affissi i 36 scudetti
Farà discutere il tweet che pochi minuti fa ha pubblicato la Juventus. "Anche quest'anno l'Allianz Stadium ha completato l'aggiornamento", scrive il club bianconero che nel conteggio degli Scudetti vi...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 16:31
Farà discutere il tweet che pochi minuti fa ha pubblicato la Juventus. "Anche quest'anno l'Allianz Stadium ha completato l'aggiornamento", scrive il club bianconero che nel conteggio degli Scudetti vinti ha inserito anche quello revocato e quello assegnato all'Inter dopo il processo Calciopoli. In basso la foto
Fonte tmw