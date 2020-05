Di seguito riportiamo lo striscione esposto davanti ai cancelli dello stadio Rigamonti di Brescia. I tifosi della curva nord hanno voluto manifestare contro la possibile ripresa del massimo campionato nonostante l’emergenza coronavirus.

“Ma quale ripartenza, per noi non c’è partita. Brescia vuole rispetto per chi ha perso la vita”

Ecco la foto tratta dalla pagina facebook “Curva Nord Brescia”

