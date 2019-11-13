(FOTO): all’Isolotto serate all’insegna della storia viola. Oggi la prima, le info

Ci troviamo al circolo dell’Isolotto dove: Enrico Zoi (a sx) e Paolo Mugnai (a dx), oltre a Massimo Cervelli presidente della Commissione storia Museo Fiorentina. Tanti i tifosi accorsi alla serata e...

Ci troviamo al circolo dell’Isolotto dove:

Enrico Zoi (a sx) e Paolo Mugnai (a dx), oltre a Massimo Cervelli presidente della Commissione storia Museo Fiorentina. Tanti i tifosi accorsi alla serata e partecipi discutendo sul momento viola

Il Museo Fiorentina all’Isolotto, presentazione di libri e di filmati storici sulla Fiorentina

Saranno il Museo Fiorentina, con i suoi libri, e la Fiorentina i protagonisti della quarta serata della nuova edizione di CA.LI.CI. (CAlcio LIbri CInema), 5 serate a cura di Enrico Zoi, con proiezioni di film, presentazioni di libri, riflessioni e immagini sul cinema e sulla Fiorentina e tanti tanti ospiti.

Mercoledì 13 novembre, alle 21, al Circolo Arci Paolo Pampaloni di via Maccari 104, a Firenze (zona Isolotto), nuovo appuntamento con CA.LI.CI. (CAlcio LIbri CInema), 5 serate a cura di Enrico Zoi: presentazione del MUSEO FIORENTINA e dei suoi libri CAMPIONI 1969/1969, BAMBINI VIOLA – COME EDUCARE TUO FIGLIO ALLA CORRETTA FEDE CALCISTICA e I LEONI DI IBROX, alla presenza di Massimo Cervelli, Commissione Storia Museo Fiorentina, e del giornalista e scrittore Paolo Mugnai. Durante la serata, proiezione di filmati storici sulla Fiorentina. Al termine, brindisi offerto dal Circolo. INGRESSO LIBERO.

CAMPIONI FIORENTINA 1968-1969. Libro antologico, racconta la conquista del secondo scudetto viola, il calcio italiano ed europeo negli anni Sessanta, le difficoltà economiche della Fiorentina che portarono alla politica dei giovani e alla costruzione della “Fiorentina ye ye”, le partite di quel magnifico campionato, le fotografie, i profili dei calciatori gigliati, il tifo e tante emozioni.

BAMBINI VIOLA – COME EDUCARE TUO FIGLIO ALLA CORRETTA FEDE CALCISTICA. Il libro è il racconto della storia della Fiorentina creato per i bimbi delle scuole elementari con illustrazioni immagini, notazione storiche, personaggi e quiz dal Collegio Didattica della Commissione Storia del Museo Fiorentina. L’opera è illustrata da Francesco Petracchi, scritta da Paolo Mugnai, Barbara Conti, Andrea Claudio Galluzzo, Stefano Rosi Galli, David Bini e Massimo Cecchi ed è realizzata graficamente da Daniela Rota ed Alessandro Luzzi.

I LEONI DI IBROX. Quest’opera del Museo Viola fornisce il racconto minuzioso e appassionato di come cinquanta anni fa la Fiorentina abbia scritto la storia del calcio italiano vincendo per prima la Coppa delle Coppe contro i Rangers di Glasgow: un trofeo Uefa per club che sarebbe divenuto importantissimo e che, a livello continentale, sarebbe stato secondo soltanto alla Coppa dei Campioni. Nella finale del 1961, come in quella di Coppa dei Campioni del 1957, la Fiorentina fu la prima squadra a rappresentare l’Italia in Europa ai più alti livelli calcistici.

Foto: Stefano Borgi