FOTO: In accordo con la Fiorentina Astori rimarrà su FIFA 18, ma limitatamente alle partite offline

Dopo essersi consultati con la Fiorentina nei giorni seguenti la scomparsa di Davide, il team di FIFA 18 ha deciso di intraprendere le seguenti azioni:Su richiesta del club, Davide Astori continuerà a...

Dopo essersi consultati con la Fiorentina nei giorni seguenti la scomparsa di Davide, il team di FIFA 18 ha deciso di intraprendere le seguenti azioni:

Su richiesta del club, Davide Astori continuerà a far parte della rosa attuale della Fiorentina in FIFA.

Gli oggetti FUT di Davide Astori verranno rimossi dai pacchetti.

La fascia di prezzo massima per gli oggetti FIFA Ultimate Team di Davide Astori verrà ridotta.

Electronic Arts ha inoltre colto l'occasione per rinnovare le più sincere condoglianze alla famiglia di Davide, alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Siete soddisfatti della decisione della EA?