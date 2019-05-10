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(FOTO): 50 anni dal secondo Scudetto Viola. La presentazione del libro celebrativo

Quest’oggi presso il Museo del Calcio di Coverciano, è stato presentato il libro, a cura del Museo Fiorentina, per celebrare il 50enario dallo Scudetto Viola datato 1969. Hanno partecipato all’incontr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2019 13:33
(FOTO): 50 anni dal secondo Scudetto Viola. La presentazione del libro celebrativo -
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Quest’oggi presso il Museo del Calcio di Coverciano, è stato presentato il libro, a cura del Museo Fiorentina, per celebrare il 50enario dallo Scudetto Viola datato 1969. Hanno partecipato all’incontro:  Fino Fini (Presidente Museo del Calcio di Coverciano) - Gino Salica (Vice Presidente ACF Fiorentina) – Giancarlo Antognoni (Club Manager ACF Fiorentina) – David Bini (Presidente Museo Fiorentina) – Massimo Cervelli (Presidente Commissione Storia Museo Fiorentina). Le foto con le maglie celebrative della Fiorentina e del Museo Fiorentina:

(FOTO): 50 anni dal secondo Scudetto Viola. La presentazione del libro celebrativo
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