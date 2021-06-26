Foschi: "Italiano alla Fiorentina sarebbe un valore aggiunto per dare inizio a un progetto"
Foschi a TMW: "Quello che sta succedendo a Firenze è poco chiaro
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 15:52
In un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Rino Foschi è intervenuto sulle vicende di casa Fiorentina, in particolare interessandosi alla questione Italiano:
"Quello che sta succedendo a Firenze è poco chiaro. Se dovesse arrivare Vincenzo Italiano sarebbe un valore aggiunto. Questo non nell'immediato, ma soprattutto per il futuro e per creare un progetto".
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