Foschi: "Italiano alla Fiorentina sarebbe un valore aggiunto per dare inizio a un progetto"

Foschi a TMW: "Quello che sta succedendo a Firenze è poco chiaro

In un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo Rino Foschi è intervenuto sulle vicende di casa Fiorentina, in particolare interessandosi alla questione Italiano:

"Quello che sta succedendo a Firenze è poco chiaro. Se dovesse arrivare Vincenzo Italiano sarebbe un valore aggiunto. Questo non nell'immediato, ma soprattutto per il futuro e per creare un progetto".

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