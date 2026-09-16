Fortini ricorda Firenze: "L'anno scorso è stato difficile ma mi ha fatto crescere. In Primavera anni belli"

Il classe 2006 ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali del Torino: "Contento di ritrovare Comuzzo e Mandragora"

Niccolò Fortini, passato dalla Fiorentina al Torino quest'estate, ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali della società granata.

Il classe 2006, oltre ad aver risposto alle domande sul suo presente in maglia Toro, ha parlato anche del suo recente passato con la viola: "L’anno scorso è stato tosto, ma mi ha fatto crescere. Per me era il primo anno in Serie A, mi ha aiutato tanto. Da Firenze mi porto dietro sicuramente gli anni delle giovanili. Sono stati anni belli, in Primavera ho condiviso tutta la mia carriera calcistica. Siamo stati insieme tanti anni, ammiro Galloppa".

L'intervista si è anche concentrata su due compagni che da Firenze ha ritrovato a Torino, Comuzzo e Mandragora: "Prima di venire qui mi sono sentito spesso con Pietro (Comuzzo). È il mio migliore amico nel calcio, ci sentivamo spesso in estate e siamo stati insieme in Nazionale. Quando c’è stata l’occasione di giocare insieme, eravamo molto felici. Gli ho chiesto del Toro, mi ha sempre parlato bene. Ha influito molto sulla mia decisione. Rolando invece ci dà una grande mano, sono contento che sia arrivato. Anche a Firenze mi ha aiutato tanto, più di tutti, ed è un grande giocatore”.