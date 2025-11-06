Fortini: “Momento complicato ma siamo uniti. Domenica sarà una finale e vogliamo tornare a vincere”

Dopo la sconfitta per 2-1 in Conference League, il giocatore della Fiorentina Fortini ha parlato così ai microfoni nel post-partita:

“Purtroppo siamo in un momento non facile. Ogni volta proviamo a dare il 100% in campo, ma evidentemente non basta. C’è da lavorare su qualcosa e stiamo cercando di capire come uscirne.

Siamo partiti forte, potevamo chiuderla, ma nel calcio può succedere di tutto. Continueremo a lavorare giorno dopo giorno, da gruppo e da famiglia, e sono sicuro che riusciremo a tornare a sorridere insieme ai nostri tifosi, in casa e in trasferta.

Io cerco sempre di dare il massimo, perché per me è un onore giocare con questi compagni e indossare questa maglia. È da quando ho otto anni che gioco con la Fiorentina, e ora che ho raggiunto questo traguardo darò sempre il 100% per questi colori.

Domenica sarà una vera e propria finale, una battaglia. Arriveremo duri e convinti, e sarebbe bellissimo portare a casa una vittoria e tornare a sorridere prima della sosta.”