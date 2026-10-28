Forte si gode il poker in Youth League: "Felicissimo per i 4 gol. Spero di sbloccarmi in campionato"
L’attaccante viola ha realizzato quattro gol nel 5-0 al Septemvri Sofia in Youth League. Le sue parole
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2026 17:23
Protagonista assoluto della vittoria della Fiorentina Primavera contro il Septemvri Sofia in UEFA Youth League, Giuseppe Forte ha commentato ai canali ufficiali del club il successo per 5-0, impreziosito dal suo poker personale e dall’assist per la rete di Croci.
"Sono contentissimo per i quattro gol e l’assist per Croci, ma ora testa alla sfida di sabato contro il Cesena. Ho un bellissimo rapporto con il mister e con tutta la squadra, siamo molto uniti. Penso che il gol in campionato prima o poi arriverà dopo questi quattro gol in coppa".