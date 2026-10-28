Forte si gode il poker in Youth League: "Felicissimo per i 4 gol. Spero di sbloccarmi in campionato"

L’attaccante viola ha realizzato quattro gol nel 5-0 al Septemvri Sofia in Youth League. Le sue parole

Protagonista assoluto della vittoria della Fiorentina Primavera contro il Septemvri Sofia in UEFA Youth League, Giuseppe Forte ha commentato ai canali ufficiali del club il successo per 5-0, impreziosito dal suo poker personale e dall’assist per la rete di Croci.

"Sono contentissimo per i quattro gol e l’assist per Croci, ma ora testa alla sfida di sabato contro il Cesena. Ho un bellissimo rapporto con il mister e con tutta la squadra, siamo molto uniti. Penso che il gol in campionato prima o poi arriverà dopo questi quattro gol in coppa".