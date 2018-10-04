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Formazioni Eintracht-Lazio, Inzaghi sceglie i titolari. Badelj e Rebic..

La Lazio in questi minuti sta giocando a Francoforte contro l'Eintracht di Rebic. Queste le formazioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 20:47
Formazioni Eintracht-Lazio, Inzaghi sceglie i titolari. Badelj e Rebic.. - Milinkovic Savic, Lazio
Milinkovic Savic, Lazio
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Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, De Guzman, Torro, Kostic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter

Lazio (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Luis Felipe; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

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