Formazioni Eintracht-Lazio, Inzaghi sceglie i titolari. Badelj e Rebic..
La Lazio in questi minuti sta giocando a Francoforte contro l'Eintracht di Rebic. Queste le formazioni
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2018 20:47
Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Russ, Falette; Gacinovic, De Guzman, Torro, Kostic; Haller, Jovic. Allenatore: Hutter
Lazio (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Luis Felipe; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi