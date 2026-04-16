FORMAZIONE UFFICIALE: É 4-2-3-1, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, SOLOMON ESTERNO. COMUZZO TERZINO

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Crystal Palace. Ecco gli undici viola

La Fiorentina scende in campo alle 21 allo stadio Franchi per la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Crystal Palace. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Parisi e Fortini fuori per infortunio e di Rugani e Brescianini che non sono nella lista Uefa. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Solomon, Harrison, Gudmundsson, Piccoli