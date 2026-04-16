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FORMAZIONE UFFICIALE: É 4-2-3-1, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, SOLOMON ESTERNO. COMUZZO TERZINO

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro il Crystal Palace. Ecco gli undici viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2026 18:59
FORMAZIONE UFFICIALE: É 4-2-3-1, GUDMUNDSSON TREQUARTISTA, SOLOMON ESTERNO. COMUZZO TERZINO - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo alle 21 allo stadio Franchi per la sfida di ritorno dei quarti di finale contro il Crystal Palace. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, Parisi e Fortini fuori per infortunio e di Rugani e Brescianini che non sono nella lista Uefa. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Solomon, Harrison, Gudmundsson, Piccoli

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