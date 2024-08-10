FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, SORPRESA AMRABAT. C'È COLPANI
La Fiorentina alle 15:30 in campo per l'ultimo test prestagionale contro il Friburgo. Gli 11 titolari scelti da Palladino
La Fiorentina alle ore 15:30 scenderà in campo per l'ultimo test prestagionale contro il Friburgo, squadra della prima divisione tedesca. Il match si giocherà all'Europa Park Stadion, con i viola che proveranno a mettere in atto il lavoro tattico dettato da mister Palladino, in preparazione alla stagione che sta per avere inizio. Questi sono gli 11 titolari scelti dal tecnico viola:
FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Amrabat, Parisi; Sottil, Colpani; Kean.
Di Francesco: “Tessmann? Non è convocato per il Brescia. Di lui se ne occuperà la società”
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