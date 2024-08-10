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FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, SORPRESA AMRABAT. C'È COLPANI

La Fiorentina alle 15:30 in campo per l'ultimo test prestagionale contro il Friburgo. Gli 11 titolari scelti da Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2024 14:15
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La Fiorentina alle ore 15:30 scenderà in campo per l'ultimo test prestagionale contro il Friburgo, squadra della prima divisione tedesca. Il match si giocherà all'Europa Park Stadion, con i viola che proveranno a mettere in atto il lavoro tattico dettato da mister Palladino, in preparazione alla stagione che sta per avere inizio. Questi sono gli 11 titolari scelti dal tecnico viola:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Amrabat, Parisi; Sottil, Colpani; Kean.

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