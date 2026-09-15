FORMAZIONE FIORENTINA:OULAI GUIDA IL CENTROCAMPO, IN ATTACCO CONFERMA PER MASTANTUONO CON PELLEGRINO
La formazione della Fiorentina per il derby in programma all'Artemio Franchi contro il Pisa valido per i 16esimi di Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 20:01
La Fiorentina scende in campo tra pochi minuti per il derby di Coppa Italia contro il Pisa in programma all'Artemio Franchi.
In palio c'è un posto agli ottavi di finale della competizione con il Napoli che attende il risultato della sfida da spettatore interessato.
Ecco le scelte di Paolo Vanoli per la prima al Franchi dopo il suo ritorno alla guida della panchina viola:
De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas, Ndour, Oulai, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.