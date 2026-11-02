FORMAZIONE FIORENTINA: VANOLI CONFERMA LO STESSO UNDICI CONTRO L'ATALANTA. JOAO MARIO GIOCA
Le scelte di Paolo Vanoli per la delicatissima sfida sul campo di Sassuolo a Reggio Emilia
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 17:22
Tra un'oretta scarsa la Fiorentina scende in campo contro il Sassuolo nel primo dei due posticipi della 10^ di Serie A.
Partita molto delicata per la Fiorentina che cerca punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione.
Ecco le scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro i neroverdi:
De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie