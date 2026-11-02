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FORMAZIONE FIORENTINA: VANOLI CONFERMA LO STESSO UNDICI CONTRO L'ATALANTA. JOAO MARIO GIOCA

Le scelte di Paolo Vanoli per la delicatissima sfida sul campo di Sassuolo a Reggio Emilia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 17:22
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FORMAZIONE FIORENTINA: VANOLI CONFERMA LO STESSO UNDICI CONTRO L'ATALANTA. JOAO MARIO GIOCA - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Tra un'oretta scarsa la Fiorentina scende in campo contro il Sassuolo nel primo dei due posticipi della 10^ di Serie A.
Partita molto delicata per la Fiorentina che cerca punti pesanti per uscire dalla zona retrocessione.

Ecco le scelte di Paolo Vanoli per la sfida contro i neroverdi:

De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Fagioli, Ndour, Brescianini, Mastantuono, Pellegrino, Njie

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