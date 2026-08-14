FORMAZIONE UFFICIALE: FUORI OULAI, GIOCA FAGIOLI. CI SONO JOAO MARIO E RANIERI
Gli undici titolari scelti da Fabio Grosso per la prima partita ufficiale della Fiorentina contro il Benevento per i 32esimi di Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 20:28
Il tempo degli esperimento e delle amichevoli è finalmente terminato.
Alle 21:15 va in scena all'Artemio Franchi la prima partita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso valida per i 32esimi di Coppa Italia contro il Benevento.
Questa è la formazione ufficiale della Fiorentina:
FIORENTINA 4-3-2-1: De Gea, João Mário , Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Fagioli, Brescianini, Ndour, Atta, Gudmundsson, Kean.