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FORMAZIONE UFFICIALE: FUORI OULAI, GIOCA FAGIOLI. CI SONO JOAO MARIO E RANIERI

Gli undici titolari scelti da Fabio Grosso per la prima partita ufficiale della Fiorentina contro il Benevento per i 32esimi di Coppa Italia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 20:28
FORMAZIONE UFFICIALE: FUORI OULAI, GIOCA FAGIOLI. CI SONO JOAO MARIO E RANIERI -
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Il tempo degli esperimento e delle amichevoli è finalmente terminato.
Alle 21:15 va in scena all'Artemio Franchi la prima partita ufficiale della Fiorentina di Fabio Grosso valida per i 32esimi di Coppa Italia contro il Benevento.

Questa è la formazione ufficiale della Fiorentina:

FIORENTINA 4-3-2-1: De Gea, João Mário , Dragusin, Ranieri, Valdepenas, Fagioli, Brescianini, Ndour, Atta, Gudmundsson, Kean.

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