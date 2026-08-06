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FORMAZIONE FIORENTINA: Prima da titolare per Joao Mario e Valdepenas, out Oulai per influenza

Oulai out per un lieve stato influenzale. Gioca Fagioli in mezzo al campo. Subito titolari i due recenti acquisti.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 19:40
FORMAZIONE FIORENTINA: Prima da titolare per Joao Mario e Valdepenas, out Oulai per influenza -
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Questi i titolari dell'amichevole di oggi contro il Deportivo:

  • De Gea

  • Valdepeñas

  • Atta

  • Drăgușin

  • Brescianini

  • Gudmundsson

  • Fagioli

  • Ranieri

  • Ndour

  • Kean

  • João Mário

Fabio Grosso sceglie subito di lanciare dal 1' i nuovi acquisti Valdepeñas e João Mário, entrambi immediatamente titolari. In mezzo al campo spazio a Fagioli in cabina di regia, mentre il riferimento offensivo sarà Moise Kean. Oulai out per un lieve stato influenzale.

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