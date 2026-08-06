FORMAZIONE FIORENTINA: Prima da titolare per Joao Mario e Valdepenas, out Oulai per influenza
Oulai out per un lieve stato influenzale. Gioca Fagioli in mezzo al campo. Subito titolari i due recenti acquisti.
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 19:40
Questi i titolari dell'amichevole di oggi contro il Deportivo:
De Gea
Valdepeñas
Atta
Drăgușin
Brescianini
Gudmundsson
Fagioli
Ranieri
Ndour
Kean
João Mário
Fabio Grosso sceglie subito di lanciare dal 1' i nuovi acquisti Valdepeñas e João Mário, entrambi immediatamente titolari. In mezzo al campo spazio a Fagioli in cabina di regia, mentre il riferimento offensivo sarà Moise Kean. Oulai out per un lieve stato influenzale.