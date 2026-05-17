FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E MANDRAGORA ESCLUSI, PICCOLI TITOLARE
La formazione ufficiale della Fiorentina che scende in campo alle 12 sul campo della Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 10:44
La Fiorentina è di scena allo Stadium di Torino per la gara contro la Juventus. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodó, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Ndour, Brescianini, Parisi, Solomon, Piccoli