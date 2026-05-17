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FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E MANDRAGORA ESCLUSI, PICCOLI TITOLARE

La formazione ufficiale della Fiorentina che scende in campo alle 12 sul campo della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 10:44
FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E MANDRAGORA ESCLUSI, PICCOLI TITOLARE - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena allo Stadium di Torino per la gara contro la Juventus. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodó, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Ndour, Brescianini, Parisi, Solomon, Piccoli

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