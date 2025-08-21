FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR TITOLARE, A CENTROCAMPO FAGIOLI E SOHM. DZEKO DALLA PANCHINA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Polyssia, modulo 3-4-1-2:De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2025 18:53
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Polyssia, modulo 3-4-1-2:
De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean