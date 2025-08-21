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FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR TITOLARE, A CENTROCAMPO FAGIOLI E SOHM. DZEKO DALLA PANCHINA

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Polyssia, modulo 3-4-1-2:De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2025 18:53
FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR TITOLARE, A CENTROCAMPO FAGIOLI E SOHM. DZEKO DALLA PANCHINA - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro il Polyssia, modulo 3-4-1-2:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens, Ndour, Gudmundsson, Kean

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