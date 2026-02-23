FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR AL POSTO DI MANDRAGORA, RANIERI TITOLARE
La Fiorentina è di scena allo stadio Franchi per l'attesissimo derby salvezza con il Pisa. Calcio di inizio ore 18:30. Paolo Vanoli non potrà contare su Mandragora fuori per squalifica. Questa la form...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2026 17:26
La Fiorentina è di scena allo stadio Franchi per l'attesissimo derby salvezza con il Pisa. Calcio di inizio ore 18:30. Paolo Vanoli non potrà contare su Mandragora fuori per squalifica. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Ndour, Brescianini , Solomon, Harrison, Kean