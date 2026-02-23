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FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR AL POSTO DI MANDRAGORA, RANIERI TITOLARE

La Fiorentina è di scena allo stadio Franchi per l'attesissimo derby salvezza con il Pisa. Calcio di inizio ore 18:30. Paolo Vanoli non potrà contare su Mandragora fuori per squalifica. Questa la form...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2026 17:26
FORMAZIONE FIORENTINA: NDOUR AL POSTO DI MANDRAGORA, RANIERI TITOLARE - Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è di scena allo stadio Franchi per l'attesissimo derby salvezza con il Pisa. Calcio di inizio ore 18:30. Paolo Vanoli non potrà contare su Mandragora fuori per squalifica. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Ndour, Brescianini , Solomon, Harrison, Kean

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