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FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON FALSO 9, IN DIFESA GIOCANO RUGANI E BALBO

La Formazione della Fiorentina scelta da mister Paolo Vanoli in vista della gara contro il Sassuolo di oggi alle 12:30

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 11:30
FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON FALSO 9, IN DIFESA GIOCANO RUGANI E BALBO - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scenderà in campo alle 12.30 per la sfida con il Sassuolo al Franchi per cercare di avvicinare la salvezza aritmetica. Queste la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo, Fagioli, Mandragora, Ndour, Solomon, Gudmundsson, Harrison

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