FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON FALSO 9, IN DIFESA GIOCANO RUGANI E BALBO
La Formazione della Fiorentina scelta da mister Paolo Vanoli in vista della gara contro il Sassuolo di oggi alle 12:30
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 11:30
La Fiorentina scenderà in campo alle 12.30 per la sfida con il Sassuolo al Franchi per cercare di avvicinare la salvezza aritmetica. Queste la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Rugani, Ranieri, Balbo, Fagioli, Mandragora, Ndour, Solomon, Gudmundsson, Harrison