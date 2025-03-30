FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, NON VA NEMMENO IN PANCHINA. MANDRAGORA TITOLARE, MARÌ IN DIFESA
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta. Ecco le scelte dal primo minuto di Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
30 marzo 2025 14:00
La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la partita contro l'Atalanta. Calcio di inizio alle ore 15. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean