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FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, NON VA NEMMENO IN PANCHINA. MANDRAGORA TITOLARE, MARÌ IN DIFESA

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro l'Atalanta. Ecco le scelte dal primo minuto di Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2025 14:00
FORMAZIONE FIORENTINA: GOSENS FUORI, NON VA NEMMENO IN PANCHINA. MANDRAGORA TITOLARE, MARÌ IN DIFESA - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina scende in campo allo stadio Franchi per la partita contro l'Atalanta. Calcio di inizio alle ore 15. Palladino deve fare a meno del solo Colpani, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri, Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi, Gudmundsson, Kean

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