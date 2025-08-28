FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MARTINELLI, DAVANTI DZEKO. A SINISTRA PARISI, FAGIOLI TITOLARE
La Fiorentina scende in campo per il ritorno di Conference League contro il Polyssia, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Pioli:(3-4-2-1) De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo,...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2025 18:53
La Fiorentina scende in campo per il ritorno di Conference League contro il Polyssia, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Pioli:
(3-4-2-1) De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko