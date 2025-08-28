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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MARTINELLI, DAVANTI DZEKO. A SINISTRA PARISI, FAGIOLI TITOLARE

La Fiorentina scende in campo per il ritorno di Conference League contro il Polyssia, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Pioli:(3-4-2-1) De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2025 18:53
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI MARTINELLI, DAVANTI DZEKO. A SINISTRA PARISI, FAGIOLI TITOLARE -
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La Fiorentina scende in campo per il ritorno di Conference League contro il Polyssia, questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Pioli:

(3-4-2-1) De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Fagioli, Mandragora, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko

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