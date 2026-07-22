Labaro Viola

FORMAZIONE FIORENTINA: DRAGUSIN DALL'INIZIO, CENTROCAMPO ATTA, NDOUR, MANDRAGORA. IN AVANTI PICCOLI

Subito in campo Dragusin e Atta, due nuovi acquisti. In avanti spazio a Piccoli e a Gudmundsson. In porta De Gea, anche capitano.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 18:27
FORMAZIONE FIORENTINA: DRAGUSIN DALL'INIZIO, CENTROCAMPO ATTA, NDOUR, MANDRAGORA. IN AVANTI PICCOLI -
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Sono questi gli 11 titolari di Fabio Grosso per l'amichevole che sta per andare in scena contro il Gubbio.

LA FORMAZIONE

1. DE GEA (Cap.)

3. DODO

4. ATTA

6. DRAGUSIN

7. BRESCIANINI

9. GUDMUNDSSON

18. RANIERI

19. MANDRAGORA

20. NDOUR

24. PICCOLI

14. FORTINI

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