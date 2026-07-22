FORMAZIONE FIORENTINA: DRAGUSIN DALL'INIZIO, CENTROCAMPO ATTA, NDOUR, MANDRAGORA. IN AVANTI PICCOLI
Subito in campo Dragusin e Atta, due nuovi acquisti. In avanti spazio a Piccoli e a Gudmundsson. In porta De Gea, anche capitano.
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2026 18:27
Sono questi gli 11 titolari di Fabio Grosso per l'amichevole che sta per andare in scena contro il Gubbio.
LA FORMAZIONE
1. DE GEA (Cap.)
3. DODO
4. ATTA
6. DRAGUSIN
7. BRESCIANINI
9. GUDMUNDSSON
18. RANIERI
19. MANDRAGORA
20. NDOUR
24. PICCOLI
14. FORTINI