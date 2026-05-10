Labaro Viola

FORMAZIONE FIORENTINA: BRASCHI TITOLARE, FUORI GUDMUNDSSON ED HARRISON. PARISI ESTERNO ALTO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 13:58
FORMAZIONE FIORENTINA: BRASCHI TITOLARE, FUORI GUDMUNDSSON ED HARRISON. PARISI ESTERNO ALTO -
News
Condividi

La Fiorentina scende in campo alle ore 15 contro il Genoa. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean fuori per infortunio, recuperati in extremis Balbo, Piccoli e Fortini. Questa la formazione ufficiale viola:

De Gea, Dodó, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Solomon, Braschi

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok