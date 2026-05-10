FORMAZIONE FIORENTINA: BRASCHI TITOLARE, FUORI GUDMUNDSSON ED HARRISON. PARISI ESTERNO ALTO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2026 13:58
La Fiorentina scende in campo alle ore 15 contro il Genoa. Paolo Vanoli deve fare a meno di Kean fuori per infortunio, recuperati in extremis Balbo, Piccoli e Fortini. Questa la formazione ufficiale viola:
De Gea, Dodó, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Solomon, Braschi