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Formaz. Fiorentina: ci sono Chiesa e Berna. Sanchez confermato. E a centrocampo...

Queste le formazioni ufficiali di Chievo Verona-FiorentinaChievo: Sorrentino, Gobbi, Cesar, Dainelli, Cacciatore, Castro, Bastien, De Guzman, Birsa, Pellissier(cap.), MeggioriniPanchina: Bressan, Secu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2017 17:03
Formaz. Fiorentina: ci sono Chiesa e Berna. Sanchez confermato. E a centrocampo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina

Chievo: Sorrentino, Gobbi, Cesar, Dainelli, Cacciatore, Castro, Bastien, De Guzman, Birsa, Pellissier(cap.), Meggiorini

Panchina: Bressan, Seculin, Gamberini, Izco, Sardo, Inglese, Vignato, Hetemaj, Kiyine, De Paoli

Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Astori, Sanchez, Badelj, Vecino, Borja Valero, Tello, Babacar, Bernardeschi, Chiesa.

Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Toledo, Maxi Olivera, Diks, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Milic, Tomovic, Ilicic

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