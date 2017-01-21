Formaz. Fiorentina: ci sono Chiesa e Berna. Sanchez confermato. E a centrocampo...
Queste le formazioni ufficiali di Chievo Verona-FiorentinaChievo: Sorrentino, Gobbi, Cesar, Dainelli, Cacciatore, Castro, Bastien, De Guzman, Birsa, Pellissier(cap.), MeggioriniPanchina: Bressan, Secu...
Queste le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Fiorentina
Chievo: Sorrentino, Gobbi, Cesar, Dainelli, Cacciatore, Castro, Bastien, De Guzman, Birsa, Pellissier(cap.), Meggiorini
Panchina: Bressan, Seculin, Gamberini, Izco, Sardo, Inglese, Vignato, Hetemaj, Kiyine, De Paoli
Fiorentina: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez (cap.), Astori, Sanchez, Badelj, Vecino, Borja Valero, Tello, Babacar, Bernardeschi, Chiesa.
Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Toledo, Maxi Olivera, Diks, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Milic, Tomovic, Ilicic