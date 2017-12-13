FORM.UFFICIALI: BIRAGHI E GASPAR SULLE FASCE, DRAGOWSKI IN PORTA. BABACAR...
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 16:23
FIORENTINA: Dragowski, Gaspar, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Sanchez, Chiesa, Benassi, Saponara, Babacar. A disp. Sportiello, Cerofolini, Laurini, Milenkovic, Hugo, Badelj, Cristoforo, Lo Faso, Eysseric, Thereau, Hagi, Simeone.
SAMPDORIA: Puggioni, Bereszynksi, Silvestre, Regini, Strinic, Barreto, Torreira, Verre, Alvarez, Zapata, Caprari. A disposizione: Tozzo, Andersen, Sala, Murru, Ferrari, Capezzi, Praet, Djuricic, Ramirez, Gomez, Balde, Kownacki