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FORM.UFFICIALI: BIRAGHI E GASPAR SULLE FASCE, DRAGOWSKI IN PORTA. BABACAR...

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 16:23
FORM.UFFICIALI: BIRAGHI E GASPAR SULLE FASCE, DRAGOWSKI IN PORTA. BABACAR... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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FIORENTINA: Dragowski, Gaspar, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Sanchez, Chiesa, Benassi, Saponara, Babacar. A disp. Sportiello, Cerofolini, Laurini, Milenkovic, Hugo, Badelj, Cristoforo, Lo Faso, Eysseric, Thereau, Hagi, Simeone.

SAMPDORIA: Puggioni, Bereszynksi, Silvestre, Regini, Strinic, Barreto, Torreira, Verre, Alvarez, Zapata, Caprari. A disposizione: Tozzo, Andersen, Sala, Murru, Ferrari, Capezzi, Praet, Djuricic, Ramirez, Gomez, Balde, Kownacki

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