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FORM.UFFICIALI ANTI INTER, BIGICA PUNTA ANCORA SU MAGANJIC, SOTTIL E GORI

La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera che oggi scenderà in campo alle ore 15.00 contro l'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 13:55
FORM.UFFICIALI ANTI INTER, BIGICA PUNTA ANCORA SU MAGANJIC, SOTTIL E GORI - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera che oggi scenderà in campo alle ore 15.00 contro l'Inter. Ad arbitrare, come scritto nei giorni scorsi, sarà Damato.

In semifnale la Fiorentina ha sconfitto con un sonoro 4-1 la Juventus

 

FIORENTINA: Ghidotti, Mosti, Ceccacci, Pinto, Ranieri, Valencic, Lakti, Diakhate, Maganjic, Sottil, Gori

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