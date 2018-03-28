FORM.UFFICIALI ANTI INTER, BIGICA PUNTA ANCORA SU MAGANJIC, SOTTIL E GORI
La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera che oggi scenderà in campo alle ore 15.00 contro l'Inter
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2018 13:55
La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera che oggi scenderà in campo alle ore 15.00 contro l'Inter. Ad arbitrare, come scritto nei giorni scorsi, sarà Damato.
In semifnale la Fiorentina ha sconfitto con un sonoro 4-1 la Juventus
FIORENTINA: Ghidotti, Mosti, Ceccacci, Pinto, Ranieri, Valencic, Lakti, Diakhate, Maganjic, Sottil, Gori