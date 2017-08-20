FORM. UFFICIALE: CI SONO SIMEONE, BENASSI E DIAS. DENTRO TOMOVIC, FUORI BADELJ...
Ecco le formazioniFiorentina: Sportiello, Tomovic, Astori(cap.), Vitor Hugo, Maxi Olivera, Sanchez, Veretout, Eysseric, Benassi, Gil Dias, SimeonePanchina: Dragoswki, Cerofolini, Biraghi, Milenkovic,...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 19:32
Ecco le formazioni
Fiorentina: Sportiello, Tomovic, Astori(cap.), Vitor Hugo, Maxi Olivera, Sanchez, Veretout, Eysseric, Benassi, Gil Dias, Simeone
Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Biraghi, Milenkovic, Badelj, Zekhnini, Cristoforo, Hagi, Pezzella, Babacar, Hristov, Bruno Gaspar
Inter: Handanovic, Nagatomo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi (cap.)
Panchina: Padelli, Gagliardini, Jovetic, Joao Mario, Ranocchia, Ansaldi, Eder, Dalbert, Zinho, Gabigol, Pinamonti