FORM.UFFICIALI: TATA CERTEZZA, BADELJ CONFERMATO. AL POSTO DI BERNA..
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torina, partita del posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A Tim. In porta..
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 19:26
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, posticipo della 26' giornata di Serie A Tim:
FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Valero, Salcedo; Ilicic, Saponara; Kalinic
TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Falqué, Belotti, Boyè.