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FORM. UFFICIALE: TORNA BORJA E SOUSA LANCIA MILIC. IL MODULO...

Queste le formazioni ufficialidella partita dell'Artemio Franchi traFiorentina e Chievo Verona:Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Alonso; Tello, Sanchez, Vecino, Milic; Ilicic, Borja V...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2016 19:48
FORM. UFFICIALE: TORNA BORJA E SOUSA LANCIA MILIC. IL MODULO... -
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Queste le formazioni ufficialidella partita dell'Artemio Franchi traFiorentina e Chievo Verona:

Fiorentina (3-4-2-1)Tatarusanu; Tomovic, Astori, Alonso; Tello, Sanchez, Vecino, Milic; Ilicic, Borja Valero; Kalinic

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