FORM. UFFICIALE: TORNA BORJA E SOUSA LANCIA MILIC. IL MODULO...
Queste le formazioni ufficialidella partita dell'Artemio Franchi traFiorentina e Chievo Verona:Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Alonso; Tello, Sanchez, Vecino, Milic; Ilicic, Borja V...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2016 19:48
Queste le formazioni ufficialidella partita dell'Artemio Franchi traFiorentina e Chievo Verona:
Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Astori, Alonso; Tello, Sanchez, Vecino, Milic; Ilicic, Borja Valero; Kalinic