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FORM. UFFICIALE: SAPONARA E CHIESA ANCORA FUORI. SPAZIO A ILICIC E BABACAR...

Questa la formazione scelta da Sousa per la partita di oggi.Fiorentina: Tatarusanu, Astori, Salcedo, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Milic, Borja Valero (cap.), Ilicic, Babacar  Panchina: Sportiello,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 aprile 2017 13:48
FORM. UFFICIALE: SAPONARA E CHIESA ANCORA FUORI. SPAZIO A ILICIC E BABACAR... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione scelta da Sousa per la partita di oggi.

Fiorentina: Tatarusanu, Astori, Salcedo, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Milic, Borja Valero (cap.), Ilicic, Babacar  Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Bernardeschi, Maxi Olivera, Saponara, Tomovic, Mlakar

Palermo: Fulignati, Rispoli  (cap.) ,  Andelkovic, Goldaniga, Gazzi, Cionek, Chochev, Aleesami, Diamanti, Jajalo, Nestorovski  Panchina: Posavec, Marson, Vitiello, Trajkovski, Gonzalez, Sallai, Balogh, Corsini, Sunjic, Morganella, Pezzella, Lo Faso

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