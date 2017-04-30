FORM. UFFICIALE: SAPONARA E CHIESA ANCORA FUORI. SPAZIO A ILICIC E BABACAR...
Questa la formazione scelta da Sousa per la partita di oggi.Fiorentina: Tatarusanu, Astori, Salcedo, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Milic, Borja Valero (cap.), Ilicic, Babacar Panchina: Sportiello,...
Questa la formazione scelta da Sousa per la partita di oggi.
Fiorentina: Tatarusanu, Astori, Salcedo, Sanchez, Badelj, Vecino, Tello, Milic, Borja Valero (cap.), Ilicic, Babacar Panchina: Sportiello, Satalino, De Maio, Cristoforo, Maistro, Hagi, Chiesa, Bernardeschi, Maxi Olivera, Saponara, Tomovic, Mlakar
Palermo: Fulignati, Rispoli (cap.) , Andelkovic, Goldaniga, Gazzi, Cionek, Chochev, Aleesami, Diamanti, Jajalo, Nestorovski Panchina: Posavec, Marson, Vitiello, Trajkovski, Gonzalez, Sallai, Balogh, Corsini, Sunjic, Morganella, Pezzella, Lo Faso