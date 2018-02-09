FORM. UFFICIALE, MILENKOVIC E GIL DIAS DAL 1’. DAVANTI SIMEONE CON CHIESA
A cura di Gabriele Caldieron
09 febbraio 2018 19:45
Questa la formazione ufficiale che a breve sfiderà la Juventus. Milenkovic preferito a Bruno Gaspar vista l’assenza di Laurini, panchina per Thereau. Davanti ancora fiducia a Simeone con Chiesa.
FIORENTINA 3-5-2: Sportiello, Pezzella, Milenkovic, Astori, Gil Dias, Benassi, Badelj, Veretout, Biraghi, Chiesa, Simeone.
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic
