FORM. UFFICIALE: BABA AL POSTO DI KALINIC, CONFERMATI BERNARDESCHI E ILICIC...
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina - Crotone.FIORENTINA: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez, Astori, Salcedo, Maxi Olivera, Badelj, Vecino, Tello, Bernardeschi, Ilicic, Babacar. A disp. Lezzerini...
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina - Crotone.
FIORENTINA: Tatarusanu, Gonzalo Rodriguez, Astori, Salcedo, Maxi Olivera, Badelj, Vecino, Tello, Bernardeschi, Ilicic, Babacar. A disp. Lezzerini, Dragoswki, Tomovic, Borja Valero, Milic, Diks, De Maio, Sanchez, Cristoforo, Zarate, Hagi, Chiesa, Kalinic. All. Sousa
CROTONE: Cordaz; Rosi, Ferrari, Capezzi, Trotta, Falcinelli, Stoian, Ceccherini, Barberis, Rohden, Mesbah. A disp: Cojocaru, Festa, Claiton, Palladino, Nalini, Dussenne, Tonev, Sampirisi, Fazzi, Martella, Tochukwu All. Nicola