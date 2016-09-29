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FORM. UFFICIALE: FUORI ILICIC, SOUSA CAMBIA MODULO. ESORDIO CRISTOFORO, DIFESA STRAVOLTA...

Ecco le scelte di formazione dal 1' contro il Qarabag:Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Salcedo, Tello, Sanchez, Cristoforo, Maxi Olivera, Bernardeschi, Kalinic, Babacar. All.: Sousa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2016 17:51
FORM. UFFICIALE: FUORI ILICIC, SOUSA CAMBIA MODULO. ESORDIO CRISTOFORO, DIFESA STRAVOLTA... -
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Ecco le scelte di formazione dal 1' contro il Qarabag:

Fiorentina: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Salcedo, Tello, Sanchez, Cristoforo, Maxi Olivera, Bernardeschi, Kalinic, Babacar. All.: Sousa

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