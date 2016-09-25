FORM. UFFICIALE: TORNA SALCEDO, CI SONO MILIC E BERNA. L'ATTACCO...
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:Fiorentina: Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Tomovic, Bernardeschi, Badelj, Sanchez, Milic, Borja Valero, Ilicic, Kalinic. (Lezzerini, Dragowski, De Mai...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2016 19:44
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:
Fiorentina: Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Tomovic, Bernardeschi, Badelj, Sanchez, Milic, Borja Valero, Ilicic, Kalinic. (Lezzerini, Dragowski, De Maio, Tello, Diks, Olivera, Cristoforo, Chiesa, Babacar, Hagi, Zarate, Vecino)