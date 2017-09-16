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FORM. UFFICIALE: ANCORA SIMEONE-THEREAU-CHIESA. CONFERME IN DIFESA E A CENTROCAMPO...

Queste le formazioni per la partita di oggi tra Fiorentina e Bologna:Sportiello, Biraghi, Badelj, Astori, Pezzella, Gaspar, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Dragowski, Cero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 17:00
FORM. UFFICIALE: ANCORA SIMEONE-THEREAU-CHIESA. CONFERME IN DIFESA E A CENTROCAMPO... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le formazioni per la partita di oggi tra Fiorentina e Bologna:

Sportiello, Biraghi, Badelj, Astori, Pezzella, Gaspar, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Vitor Hugo, Milenkovic, Laurini, Olivera, Sanchez, Cristoforo, Lo Faso, Gil Dias, Eysseric, Babacar. Allenatore Mister Stefano Pioli.

Il Bologna parte con Mirante, Krafth, Gonzalez, Helander, Masina, Taider, Poli, Verdi, Palacio, Di Francesco, Pulgar. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Brignani, Mbaye, Nagy, Destro, Crisetig, Donsah, Petkovic, Okwonkwo. Allenatore Mister Roberto Donadoni.

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