FORM. UFFICIALE: ANCORA SIMEONE-THEREAU-CHIESA. CONFERME IN DIFESA E A CENTROCAMPO...
Queste le formazioni per la partita di oggi tra Fiorentina e Bologna:Sportiello, Biraghi, Badelj, Astori, Pezzella, Gaspar, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Dragowski, Cero...
Queste le formazioni per la partita di oggi tra Fiorentina e Bologna:
Sportiello, Biraghi, Badelj, Astori, Pezzella, Gaspar, Benassi, Veretout, Chiesa, Simeone, Thereau. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Vitor Hugo, Milenkovic, Laurini, Olivera, Sanchez, Cristoforo, Lo Faso, Gil Dias, Eysseric, Babacar. Allenatore Mister Stefano Pioli.
Il Bologna parte con Mirante, Krafth, Gonzalez, Helander, Masina, Taider, Poli, Verdi, Palacio, Di Francesco, Pulgar. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Brignani, Mbaye, Nagy, Destro, Crisetig, Donsah, Petkovic, Okwonkwo. Allenatore Mister Roberto Donadoni.