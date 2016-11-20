FORM. UFFICIALE: TOMOVIC VINCE IL BALLOTTAGGIO, C'E' ILICIC. ALL'ATTACCO...
Aspettando le formazioni ufficiali dell'Empoli, questa la formazione iniziale della Fiorentina:Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic; Badelj, Borja; Tello, Ilicic, Bernarde...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2016 13:41
Aspettando le formazioni ufficiali dell'Empoli, questa la formazione iniziale della Fiorentina:
Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Milic; Badelj, Borja; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. Allenatore: Paulo Sousa.