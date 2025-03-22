Follia di Nico Gonzalez: espulso con l'Argentina per aver calciato in faccia Nandez, salterà il Brasile

Continua il periodo negativo dell'ex numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez, che nella notte ha rimediato un rosso diretto mentre era in campo con la sua Argentina contro l'Uruguay. Il calciatore de...

Continua il periodo negativo dell'ex numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez, che nella notte ha rimediato un rosso diretto mentre era in campo con la sua Argentina contro l'Uruguay. Il calciatore della Juventus infatti è stato protagonista di un fallo molto brutto per quanto involontario ai danni dell'ex Serie A Naithan Nandez.

Nico infatti nel tentativo di colpire una palla alta ha colpito in pieno volto Nandez che alle sue spalle lo aveva già anticipato prendendo il pallone di testa. Espulsione che costerà cara all'Argentino che infatti sarà costretto a saltare il grande classico Argentina-Brasile