Floro Flores: “Fiorentina grandissima squadra, con pochi punti deboli. Servirà giusto atteggiamento"

L’allenatore del Benevento ha parlato in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina

L'allenatore del Benevento Antonio Floro Flores, alla vigilia della partita di Coppa Italia, ha tenuto la tradizionale conferenza stampa, durante la quale ha toccato diversi temi.

Ha commentato il valore della rosa della Fiorentina, l'atteggiamento che la sua squadra dovrà avere e l'emozione che proverà nel ritrovare al Franchi suo figlio Armando, giocatore della Fiorentina Under 15. Queste le sue parole:

"L'atteggiamento è il fattore più importante domani contro la Fiorentina. Di fronte abbiamo una grandissima squadra, con un allenatore che più di tutti mi ha dato la voglia di fare questo lavoro. Ha fatto un lavoro mondiale, ha preso calciatori straordinari. Affronteremo una grande squadra, la qualità è tanta. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e con l'umiltà di giocare a calcio, senza perdere ciò che siamo. Sarà una grande emozione trovare mio figlio. Farà il raccattapalle, deve ancora fare molta strada. Per me sarà una bellissima emozione. Ma sono sentimenti che vivo sempre, a prescindere da dove giochiamo".

Sulle possibili debolezze della squadra viola, ha invece risposto:

“Se la Fiorentina può avere punti deboli? Difficile trovarne a una squadra del genere. È una squadra nuova, abbiamo visto poche partite. Ci deve contraddistinguere la voglia e il cuore che abbiamo, questa è la nostra forza. Non ci demoralizziamo davanti a nulla. Non faccio affidamento sulle debolezze della Fiorentina, ma sulla voglia della nostra squadra di fare una grande prestazione. Come si batte? Con cuore e voglia, non c'è altro modo. È normale che è una squadra che ha fatto un mercato straordinario, vorrà vincere la partita e scenderemo in campo a viso aperto. Non ci siamo mai posti il problema di andare al Franchi, ma che affrontiamo una partita di Coppa Italia. Ovviamente è una vetrina importante per tutti, ci sarà emozione, ma deve finire lì".