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Floro Flores: “Fiorentina squadra forte, può lottare per la Champions. Oulai? Lo ruberei volentieri”

Le parole del tecnico del Benevento dopo il 4-1 del Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2026 11:38
Floro Flores: “Fiorentina squadra forte, può lottare per la Champions. Oulai? Lo ruberei volentieri” -
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Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia, Antonio Floro Flores ha commentato il 4-1 subito dal Benevento contro la Fiorentina, sottolineando però la qualità della squadra viola.

“Il risultato finale non deve toglierci il sorriso, ma sicuramente dobbiamo riflettere. Detto questo, c'è da dire che al Franchi abbiamo affrontato una grande squadra. Abbiamo giocato contro una Fiorentina forte che può arrivare in Champions”.

Floro Flores ha poi scherzato quando gli è stato chiesto quale giocatore della Fiorentina avrebbe voluto portare con sé al Benevento: “Tutti”, ha risposto sorridendo. Poi ha indicato il suo preferito: “Mi ha impressionato Oulai, lui lo ruberei volentieri perché è veramente forte. Io però mi accontento dei miei. La Fiorentina è veramente forte".

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