Flachi: "Vanoli non rischia abbastanza, è troppo prudente. Questa Fiorentina deve attaccare"

Flachi ha analizzato e commentato il periodo della Fiorentina

Francesco Flachi ha espresso il proprio punto di vista sul momento della Fiorentina e sulle scelte di Paolo Vanoli. Intervistato da DerbyDerbyDerby, l'ex attaccante viola ha individuato nella prudenza del tecnico uno degli aspetti su cui la squadra potrebbe fare un passo avanti.

"A volte Vanoli è un po' troppo prudente. Non rischia abbastanza. Questa è una squadra con una forte vocazione offensiva, quasi di stampo europeo. Sono ragazzi giovani che, se vengono tenuti troppo bassi, rischiano di vedere limitate le proprie qualità. Devono correre, attaccare e andare avanti. Non avendo giocatori di grande esperienza e leadership, devono iniziare a capire determinate dinamiche e cercare di migliorare, così da commettere il minor numero possibile di errori".