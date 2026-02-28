28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:29

Flachi: “Non capisco la mentalità dei calciatori della Fiorentina, invece di crescere restano fermi”

28 Febbraio

L’ex calciatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Toscana Tv della situazione che sta vivendo la squadra viola, dopo la partita con lo Jagiellonia:

“La Fiorentina bella è stata a Bologna, quella di Como sporca e produttiva. Con il Pisa così e così però il problema è che è normale che ci sono partite belle e sporche, momenti non facili come questo. Il problema è che pnesi che vai a migliorare per stare tranquilli e poi vedi partite come quella di Conference. Per me la Fiorentina si salverà ma sarà una salvezza sofferta fino alla fine, vedendo questo andazzo saremo con l’acqua alla gola fino alla fine. Perchè ieri dovevi avere un atteggiamento per dare continuità, eri tranquillo invece hai dato la possibilità agli avversari di rientrare. Segnale che mentalmente quando le cose vanno bene non riesci a migliorare. Spero che questo possa portare a progettare qualcosa per il futuro, non capisco la mentalità di questi ragazzi, dopo aver portato entusiasmo ricascare così. Sono segnali che invece di crescere si rimane fermi, l’asticella rimane bassa per il presente e per il futuro.”

