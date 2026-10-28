Flachi: "La squadra è viva e con l'Inter ha fatto bene. Mastantuono non lo leverei mai dal campo"

Flachi promuove la prestazione contro l'Inter, ma contesta i cambi di Vanoli

Francesco Flachi, ospite di Toscana TV, ha analizzato la sconfitta a San Siro contro l’Inter di domenica scorsa, evidenziando alcuni aspetti positivi della prestazione ma soffermandosi anche sulle scelte di Vanoli durante la gara.

"La Fiorentina con l’Inter ha fatto la partita che doveva fare e, per quanto visto, pensavo sarebbe andata molto peggio. Ritengo che la squadra abbia fatto una buonissima gara. La squadra è viva, è una situazione in cui gli episodi girano contro e bisogna essere bravi a lavorare e cercare di rimediare, per non far peggiorare la situazione.

Mastantuono non lo leverei mai se non sta male, perché mette più apprensione di Gnonto. Perché mettere Joao Mario al posto di Njie? Il portoghese è un giocatore di fascia, ma difensivo, ed è normale che l’Inter abbia alzato il baricentro. Non avrei sostituito Jimenez, è un giocatore che è in partita e ha il ritmo gara.

Ci sono circostanze in cui serve personalità per capire la situazione, ma questa è una squadra giovane e serve attendere che i giocatori crescano. Anche loro, però, devono iniziare a capire che sugli errori singoli devono migliorare. Valdepeñas non può fare quel rigore.

Il punto sarebbe stato una vittoria, almeno mentalmente. Ma la squadra c’è, servono vittorie per trovare entusiasmo. Stravedo per Fagioli, ma in queste gare manca un play che si faccia dare la palla".