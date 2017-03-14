Flachi colpito dall'amore (e dallo striscione) di Firenze e decide di compiere un gesto inaspettato...
"Nessuna squalifica cancella la storia: Flachi uno di noi". La Curva Fiesole durante la partita contro il Cagliari ha omaggiato così l'ex centravanti della Fiorentina Francesco Flachi, invitato dai vi...
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2017 11:48
"Nessuna squalifica cancella la storia: Flachi uno di noi". La Curva Fiesole durante la partita contro il Cagliari ha omaggiato così l'ex centravanti della Fiorentina Francesco Flachi, invitato dai viola per i 90 anni del club, ma senza permesso di entrare al "Franchi" a causa della squalifica ricevuta sette anni fa. Uno striscione che ha impressionato il giocatore talmente tanto da convincerlo a tatuarsi la suddetta frase sul petto. Questo quanto riportato da Radio Bruno.