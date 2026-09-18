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Flachi: "Bravo Vanoli a mettere i giocatori al loro posto. La Fiorentina è tra le prime 8 forze della Serie A"

Le parole di Francesco Flachi all'interno della puntata di "Casa Viola" sui temi caldi di casa Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2026 22:30
Flachi: "Bravo Vanoli a mettere i giocatori al loro posto. La Fiorentina è tra le prime 8 forze della Serie A" -
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Ospite della puntata serale di "Casa Viola" in onda su Toscana Tv, Francesco Flachi ha parlato di vari temi di casa Fiorentina:

Sulla formazione da schierare contro il Napoli:
"Questa squadra deve già avere la sua identità. Vanoli è stato bravo nel mettere i giocatori al posto giusto, adesso non avrebbe senso cambiare. Io prima di cambiare continuerei su questa identità. Questa squadra è stata formata per il 4-3-3. Quando avrò un esterno che saprà anche difendere, Viery e Dragusin potrà essere la coppia titolare"

Sulle prossime partite:
"Per la griglia di partenza di inizio campionato la Fiorentina si assesta sull'ottava posizione. Dopo la sosta bisogna stare attenti anche perché saranno 15 giorni ed è la prima volta che succede, questo è da mettere in preventivo. Le prime 8 fanno un campionato a parte, e la Fiorentina rientra tra le prime 8. La Fiorentina deve stare li e restare aggrappata e sperare che qualche squadra faccia uno scivolone"

Su Valdepenas:
"E' un fulmine, deve essere il futuro della Fiorentina. E' il primo campionato che fa e si deve ambientare ma è un bel prospetto".

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