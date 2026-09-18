Flachi: "Bravo Vanoli a mettere i giocatori al loro posto. La Fiorentina è tra le prime 8 forze della Serie A"

Le parole di Francesco Flachi all'interno della puntata di "Casa Viola" sui temi caldi di casa Fiorentina

Ospite della puntata serale di "Casa Viola" in onda su Toscana Tv, Francesco Flachi ha parlato di vari temi di casa Fiorentina:

Sulla formazione da schierare contro il Napoli:

"Questa squadra deve già avere la sua identità. Vanoli è stato bravo nel mettere i giocatori al posto giusto, adesso non avrebbe senso cambiare. Io prima di cambiare continuerei su questa identità. Questa squadra è stata formata per il 4-3-3. Quando avrò un esterno che saprà anche difendere, Viery e Dragusin potrà essere la coppia titolare"

Sulle prossime partite:

"Per la griglia di partenza di inizio campionato la Fiorentina si assesta sull'ottava posizione. Dopo la sosta bisogna stare attenti anche perché saranno 15 giorni ed è la prima volta che succede, questo è da mettere in preventivo. Le prime 8 fanno un campionato a parte, e la Fiorentina rientra tra le prime 8. La Fiorentina deve stare li e restare aggrappata e sperare che qualche squadra faccia uno scivolone"

Su Valdepenas:

"E' un fulmine, deve essere il futuro della Fiorentina. E' il primo campionato che fa e si deve ambientare ma è un bel prospetto".