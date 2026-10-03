Flachi: "A Genova vietato accendere il Genoa. Sogno un centrocampo con Fagioli, Atta e Gonçalves"

Le parole di Francesco Flachi in vista della trasferta di Genova

L'ex Viola, Francesco Flachi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "La Fiorentina ha fatto una scelta precisa con attaccanti giovani e di grande prospettiva, completamente diversi tra loro. Il ruolo della prima punta richiede continuità e fiducia, bisogna puntare su uno dei due per dare certezze a tutta la squadra".

La trasferta di Genova: "È uno stadio particolare, dove la spinta dei tifosi si sente tantissimo. Bisogna stare attenti a non far prendere entusiasmo al Genoa, altrimenti la situazione diventa un problema. Se la Fiorentina sta bene, però, ha tutte le qualità per imporsi e fare la partita".

Conclude: "Abbiamo giocatori di grandissima qualità e imprevedibilità, che permettono di passare facilmente dal 4-3-3 al 4-2-3-1 portando tanti uomini offensivi vicino alla porta. Sogno un centrocampo con Fagioli, Atta e Goncalves".