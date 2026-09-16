Firenze risponde presente, Franchi verso il sold out: grande attesa per Fiorentina-Napoli

Vicino il tutto esaurito per la sfida di domenica

La Fiorentina di Paolo Vanoli si avvicina all’appuntamento di domenica contro il Napoli di Massimiliano Allegri forte delle due recenti vittorie ottenute contro Venezia e Pisa. Al Franchi arriverà una formazione partenopea ferma a 6 punti in classifica, mentre sugli spalti è già grande attesa per la sfida.

Il sostegno dei supporters azzurri non mancherà: il settore ospiti è infatti già sold out, con i 300 biglietti messi inizialmente a disposizione del Napoli andati esauriti in breve tempo.

Grande risposta anche da parte del pubblico viola. La vendita dei biglietti procede a ritmi importanti e sono già terminati i posti in Maratona e Curva Ferrovia. Restano invece appena 275 tagliandi disponibili in Tribuna.



Il Franchi si prepara quindi a una domenica di grande atmosfera, con la Fiorentina chiamata a confermare i segnali positivi delle ultime partite e a misurarsi con il Napoli prima della sosta per le Nazionali.