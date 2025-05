Era il grande dubbio della vigilia, quale accoglienza avrebbe riservato lo stadio Franchi al ritorno a Firenze di Vincenzo Italiano da allenatore del Bologna. Ebbene, quando in occasione dell’ingresso in campo delle due squadre, con i relativi staff tecnici, è entrato sul terreno del Franchi Italiano, i tifosi viola hanno applaudito l’ex allenatore e in tanti si sono anche alzati in piedi. Non si è sentito nessun fischio al suo indirizzo.