Fiorentina travolgente in Youth League: 3-0 al Septemvri, al terzo turno c'è la Dinamo Tbilisi

I viola chiudono il doppio confronto con un netto 8-0. Tra i prossimi avversari anche il fratello di Kvaratskhelia

La Fiorentina Primavera continua il proprio cammino in UEFA Youth League. I ragazzi di mister Andreazzoli hanno superato il secondo turno del percorso Campioni Nazionali grazie al successo per 3-0 nella gara di ritorno contro il Septemvri Sofia, completando il doppio confronto con un risultato complessivo di 8-0.

A decidere la partita sono state le reti di Boskovic e Angeloni, oltre a un'autorete di Kanev. Una prestazione convincente che permette ai viola di conquistare il pass per il terzo turno della competizione.

Al terzo turno c'è la Dinamo Tbilisi: atteso il fratello di Kvaratskhelia. Sarà la Dinamo Tbilisi la prossima avversaria della Fiorentina. La formazione georgiana ha conquistato la qualificazione al termine di un doppio confronto particolarmente combattuto contro il Copenaghen.

Dopo aver vinto 3-0 la gara d'andata, i georgiani hanno incassato lo stesso risultato al ritorno, permettendo ai danesi di riportare in parità il punteggio complessivo. La qualificazione si è quindi decisa ai calci di rigore, dove è stata la Dinamo Tbilisi ad avere la meglio.

Tra le fila della formazione georgiana ci sarà anche Tornike Kvaratskhelia, fratello di Khvicha, attaccante del Paris Saint-Germain. Un nome che aggiunge una curiosità alla doppia sfida che attende i giovani viola nel prossimo turno.