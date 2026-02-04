Fiorentina-Torino sarà arbitrata da Colombo: con lui i viola non hanno mai vinto. Al VAR Marini

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per la prossima giornata di Serie A, inclusa la terna arbitrale per Fiorentina-Torino. Ad arbitrare il match ci sarà Andrea Colombo della sezione di Como, aiutata dal quarto uomo Bonacina e dalla coppia VAR Marini e Maresca. Con Colombo la Fiorentina non ha mai vinto in 5 partite e spesso ha subito risultati molto deludenti. Come la sconfitta con il Verona in casa questa stagione o il pareggio casalingo con il Monza lo scorso anno. Le cose non vanno meglio al Toro che su 8 precedenti ha vinto solo 2 volte