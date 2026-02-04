4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:02

Fiorentina-Torino sarà arbitrata da Colombo: con lui i viola non hanno mai vinto. Al VAR Marini

4 Febbraio · 12:31

ACF Fiorentina

di

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per la prossima giornata di Serie A, inclusa la terna arbitrale per Fiorentina-Torino. Ad arbitrare il match ci sarà Andrea Colombo della sezione di Como, aiutata dal quarto uomo Bonacina e dalla coppia VAR Marini e Maresca. Con Colombo la Fiorentina non ha mai vinto in 5 partite e spesso ha subito risultati molto deludenti. Come la sconfitta con il Verona in casa questa stagione o il pareggio casalingo con il Monza lo scorso anno. Le cose non vanno meglio al Toro che su 8 precedenti ha vinto solo 2 volte

